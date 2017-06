Ny tiggerlov får premiere mod svensk statsborger

I et retsmøde søndag er svenskeren blevet varetægtsfængslet. Det er formentlig første gang, at skærpelsen anvendes i praksis.

Seks dage efter at Folketinget har vedtaget en skærpelse af loven imod "utryghedsskabende" tiggeri i offentligheden, bruges loven mod en svensk statsborger.

Anklagemyndigheden på den københavnske vestegn ønsker at benytte loven til at få svenskeren, der er af polsk afstamning, idømt 14 dages ubetinget fængsel.

Mandag, som er 49 år, blev varetægtsfængslet til 6. juli, hvor sagen vil blive afgjort. Hans forsvarer kærede dog fængslingen til Østre Landsret.

Manden ønskede ikke at sige noget under grundlovsforhøret, ud over at han nægtede sig skyldig.

Han blev anholdt lørdag formiddag foran en Meny-forretning i Bagsværd med et tomt papkrus. Her havde en blomsterhandler, der ligger ved siden af Meny, bedt ham om at forlade stedet. Da han nægtede, blev politiet tilkaldt.

Den 49-årige optrådte i retten med en sort hættetrøje og blå arbejdsbukser samt smalle, firkantede briller. Han talte med en spag stemme de få gange, han ytrede sig.

Politiet har flere gange over det sidste år været i kontakt med manden om tiggeri. Så sent som 20. juli blev han på Nordhavn Station advaret om, at tiggeri er ulovligt.

Dagen efter - for fire dage siden - trådte skærpelsen af loven imod tiggeri i kraft.

Den betyder dels, at en person kan dømmes uden advarsler, dels at tiggeri ved bestemte offentlige steder såsom en gågade eller et supermarked betragtes som en skærpende omstændighed.

Da manden er svensk statsborger, vil en eventuel udvisningsdom betyde, at han skal vende tilbage over sundet.

Ifølge svenske myndigheder flyttede den 49-årige fra Sverige til en adresse i Danmark i 2007. Hans navn står dog ikke registreret ved den pågældende adresse i Danmark.

Da manden ikke ønskede at udtale sig, er det foreløbig uklart med hvilket formål, han kom til Danmark fra Sverige.