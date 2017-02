Ny taxilov bliver mindre liberal end regeringen ønskede

Den ventes at betyde øget konkurrence blandt taxichauffører. Men det står klart, at markedet ikke bliver så frit, som regeringen med transportminister Ole Birk Olesen (LA) i spidsen havde lagt op til.

Loven ophæver begrænsning på antal af taxier. Til gengæld fastholdes og skærpes andre krav. Blandt andet skal biler have sædefølere og taxametre, så Skat bedre kan kontrollere indtjening.

Ole Birk Olesen kalder det dog en åbning for Uber:

- Uber og andre kørselstjenester har mulighed for at komme ind, men kun hvis de har taxameter og sædefølere i bilen, siger Ole Birk Olesen.

Han mener, at det nu er nemmere at etablere sig som taxivognmand og taxiselskab:

- Uber er i dag ulovlig. Og det vil Uber også være fremover, medmindre de indretter sig som loven kræver. Det er en kæmpestor sejr, at man nu får den mulighed, siger Ole Birk Olesen.

Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, fremhæver, at der nu bliver kontrol med Uber. Og at danskerne fortsat kan føle sig trygge ved at køre taxi.

- Vi sikre, at Uber ikke kan komme ind og underminere ved ikke at betale skat. Det er meget, meget positivt, siger Rasmus Prehn.

Ud over taxametre og sædefølere skal Uber-chauffører også tage en to uger lang uddannelse og oprette et kørselskontor, der registrerer turene for at kunne få lov til lovligt at køre.

Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen siger:

- Vi har gjort det sværere for Uber. I hvert fald, hvis de vil køre som nu.

Den nye taxalov indfører samtidig skærpede sanktioner, hvis man kører taxi uden at leve op til kravene i loven.