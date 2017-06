Ny skattekommission har brug for fem til seks år

Den vurdering har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fremlagt for partierne, oplyser De Radikales skatteordfører, Andreas Steenberg, efter et møde i Udvalget for Forretningsordenen fredag eftermiddag.

Her har et flertal bestående af alle partier uden om regeringen fastslået, at skattekommissionen skal opfordres til at afrapportere løbende. Til gengæld har partierne ikke sat et åremål på kommissionens arbejde.

Socialdemokraternes politiske ordfører, Nicolai Wammen, siger:

- Det er vigtigt for os, at der bliver nedsat en skattekommission. Vi taler om en af de største skandaler i danmarkshistorien, og det er afgørende, at vi får genoprettet tilliden til skattevæsnet.

- For os er det vigtigt, at kommissionen kan se på, hvilke fejl der er begået, så vi aldrig begår dem igen. Og vi synes, det er fornuftigt, at der kommer en løbende afrapportering.

Spørgsmål: I sætter ikke et åremål på, men taler alene om delkonklusioner. Risikerer vi ikke under alle omstændigheder at få et meget langstrakt forløb?

- Vi ønsker, at kommissionen skal have mulighed for at arbejde så hurtigt og effektivt som muligt. Derfor er det også som noget nyt fastslået i kommissoriet, at kommissionen skal have alle de ressourcer, den har brug for.

- Så vi forhåbentlig kan få tiden ned til det minimale samtidig med, at vi får en kommission, der leverer et godt og grundigt arbejde, siger Nicolai Wammen.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, erkender, at der kan gå langt tid, før den endelige beretning er klar:

- Det er præcis derfor, at vi opfordrer til løbende afrapportering. Vi synes, det er vigtigt, at danskerne får svar så hurtigt som muligt.

Spørgsmål: Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg, er meget kritisk over for brugen af delkonklusioner og mener, at det både kan forsinke og skade arbejdet. Hvad siger du til den kritik?

- Jeg tager det meget roligt. For kommissoriet tager jo netop kritikken fra Dommerforeningen alvorligt og fastslår, at man skal tage hensyn til retssikkerheden.

- Der er tale om en uafhængig kommission, og derfor kommer vi ikke til at give den et pålæg. Fra Folketingets side kommer vi alene med en opfordring til at komme med delkonklusioner.

De Radikales skatteordfører, Andreas Steenberg, siger, at man ikke kan vente fem til seks år på, at danskernes tillid til skattevæsnet bliver genoprettet. Derfor er delkonklusionerne afgørende:

- Hvis der er åbenhed om kommissionens løbende arbejde, så kan befolkningen og politikere får indblik i, hvad der foregår.

- Og så kan man måske allerede tidligt træffe beslutninger, som kan være med til at genoprette tilliden, siger Andreas Stenbeerg.