Ny procedure bringer syge hurtigere tilbage på arbejde

Godt og vel hver fjerde er i job, tre måneder efter at have afsluttet et såkaldt jobafklaringsforløb. Det er en procedure, som blev indført med sygedagpengereformen fra 2014.

- Tallene viser for mig, at den nye sygedagpengereform er med til at understøtte, at folk i højere grad kommer tilbage på arbejdsmarkedet - og også hurtigere, siger ministeren.

De nye tal viser, at for forløb afsluttet i perioden andet halvår 2014 til første halvår 2016 er 27 procent kommet i beskæftigelse tre måneder efter, at jobafklaringsforløbet er afsluttet.

Derudover har beskæftigelsesraten for folk, der har gennemført jobafklaringen, været støt stigende perioden igennem.

Umiddelbart er Stella Mia Sieling-Monas, adjunkt ved Professionshøjskolen Metropols samfundsvidenskabelige fakultet, enig i ministerens konklusioner.

Men hun understreger, at man skal være påpasselig med at blive for skråsikker i vurderingen af effekten kun på baggrund af ministeriets tal.

- Vi mangler lidt viden om, hvordan de tal fordelte sig inden reformen. Vi bliver også nødt til at se nærmere på de langvarige effekter. Det er også vigtigt, at raskmeldingen er bæredygtig, siger hun.

Med reformen af 2014 blev det besluttet, at efter 22 uger på sygedagpenge, skal kommunen afgøre, om en person skal gennem et jobafklaringsforløb.

Før reformen var fristen for denne vurdering 52 uger. Og det har en stor betydning, mener ministeren.

- Reformen lægger op til en tidligere og mere målrettet indsats. Samtidig går det bedre på det danske arbejdsmarked, hvilket giver bedre forudsætninger for, at man kan vende tilbage, siger Troels Lund Poulsen.

Jobafklaringsforløbet er en individuel og helhedsorienteret indsats, hvor den sygemeldte får tildelt en koordinerende sagsbehandler.

Både Stella Mia Sieling-Monas og socialrådgivernes fagforening kritiserer reformen. De mener blandt andet, at sagsbehandlerne har for kort tid til at nå at indhente alle de dokumenter, de skal, inden den sygemeldte efter 22 uger skal revurderes.