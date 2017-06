Ny politisk aftale om bekæmpelse af hvidvask er på trapperne

Hvidvask er en betegnelse for, når kriminelle forsøger at få lyssky indtægter til at se ud, som om de er tjent på ærlig vis.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) venter at kunne præsentere en bred politisk aftale om bekæmpelse af hvidvask onsdag formiddag.

Herhjemme har storbankerne Nordea og Danske Bank blandt andet fået kritik for ikke at leve op til deres forpligtelser, når det handler om at forhindre kriminelles hvidvask af penge.

Regeringen har taget initiativ til at stramme op på området, blandt andet efter skandalen om de såkaldte Panama-papirer, der begyndte at rulle i april 2016.

Panama-papirerne er 11,5 millioner dokumenter, som er blevet lækket fra en af verdens største udbydere af skattelyløsninger, advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama.

Finanstilsynet slog i marts 2017 fast i en redegørelse efter lækket fra Panama, at de danske banker ikke har gjort nok for at stoppe hvidvaskning af penge.