Ny planlov kan give flere nabokonflikter

For at opnå det mål bliver det blandt andet tilladt at udvide sin eksisterende bolig op til 500 kvadratmeter. Og også virksomhederne i landdistrikterne skal have lettere ved at udvide.

Samtidig bliver der kortere høringsfrister, så borgerne får kortere tid til at forholde sig til planforslag.

Af miljømæssige konsekvenser nævner regeringen selv "risiko for nabokonflikter, for eksempel som følge af støj, lugt og spildevand som følge af øgede umiddelbare rettigheder i landzonerne."

Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen, er overbevist om, at risikoen for nabokonflikter vil vise sig at være meget reel.

- I det åbne land kommer der meget lempeligere regler for, hvad man kan uden at spørge hverken naboer eller andre. Det kan gå hen og blive en krigszone, siger hun.

- Jeg tror, det vil komme som en overraskelse for mange, hvor meget man må bygge uden at nogen kan blande sig i det.

- Det betyder rigtig store ændringer i, hvad man i et godt naboskab er vant til. Det kan give store konflikter, og vi forstår ikke behovet for, at man skal bo på 500 kvadratmeter i grundareal, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Naturfredningsforeningen er overordnet set modstander af at lempe planloven, understreger hun.

Hun mener dog, at lovforslaget "dæmper de værste ulykker" set i forhold til, hvad der var lagt op til i den oprindelige politiske aftale fra juni.