Ny pensionsopsparing gavner primært højtlønnede danskere

Det skriver Politiken, der har fået indsigt i et notat fra Finansministeriet.

Finansminister Kristian Jensen (V) har ellers tidligere kaldt det "noget vrøvl", at de nye regler kun gavner de rige.

Notatet anslår, hvordan indkomstgrupper fra bund til top forventes at benytte den nye ordning frem mod 2025.

De nye pensionsregler sænker loftet for aldersopsparing, så det kun er muligt at spare 5000 kroner op om året.

Til gengæld bliver det muligt at spare 50.000 kroner op om året de sidste fem år før folkepensionsalderen.

Med reglerne håber regeringen at tilskynde flere til at spare mere op.

Men notatet fra Finansministeriet viser, at det i den nedre halvdel af indkomstgrupperne er langt under halvdelen, der ventes at gøre brug af aldersopsparingen.

Hos de ti procent med de laveste indkomster vil 76 procent slet ikke bruge ordningen. I gennemsnit vil gruppen kun spare 3200 kroner op om året per husstand.

Til gengæld ventes 81 procent i gruppen af de ti procent højest lønnede at bruge ordningen. Her vil hver husstand i gennemsnit spare 27.400 kroner op om året.

- Tallene afspejler, at jo rigere man er, jo mere har man mulighed for at udnytte ordningen fuldt ud og dermed få glæde af den, siger økonomiprofessor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet til Politiken.

Finansordfører René Christensen (DF) kalder Finansministeriets tal for "et gæt". Han siger, at langt flere vil bruge modellen.

- Jeg tror, at alle, som fra nu af kommer op til banken for at snakke pensionsordninger, vil snakke alderspension, fordi det er en god ordning, siger han til Politiken.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra finansministeren.