Ny lov kan give tyskere lov til at købe danske sommerhuse

Det påpeger flere eksperter over for Politiken lørdag. De bakkes op af en tidligere redegørelse fra Kammeradvokaten.

Da et flertal i Folketinget i forrige uge stemte ja til en ændring af planloven, såede de også usikkerhed om det bolværk, der skal beskytte de over 235.000 danske fritidsboliger mod udenlandsk overtagelse.

- Med ændringen af planloven har politikerne givet tyskere og borgere i andre EU-lande en mulighed for at udfordre den danske undtagelse, så de får ret til at købe et sommerhus på dansk jord, siger ekspert i EU-ret Peter Pagh, der er juraprofessor ved Københavns Universitet, til Politiken.

Helt konkret har Folketinget vedtaget, at pensionister fremover skal kunne udnytte deres sommerhus som helårsbolig, når de har ejet huset i et enkelt år. Det er en lempelse i forhold til det hidtidige krav om otte år.

Hvis borgere fra andre EU-lande får adgang til at købe sommerhuse i Danmark, frygter politikerne, at priserne stiger kraftigt, og det vil være med til at fortrænge danske statsborgere fra de eftertragtede klitlandskaber.

Derfor var det også en sejr for Danmark, da den daværende regering sikrede en særlig protokol i Maastricht-traktaten fra 1992.

Protokollen betyder, at Danmark kan opretholde et forbud mod salg af sommerhuse til tyskere og andre EU-borgere.

Protokollen kaldes også Danmarks femte forbehold.

- Den grundlæggende problemstilling er, at de danske statsborgere nu får endnu videre muligheder for at udnytte deres sommerhus, mens borgere fra andre EU-lande er underlagt præcis samme begrænsninger som hidtil.

- En sådan øget diskrimination kan være i strid med sommerhusprotokollen, siger Peter Pagh til Politiken.

Erhvervs- og Vækstministeriet afviser, at sommerhusprotokollen er i fare.

Argumentationen lyder, at ændringen i planloven kun handler om "den faktiske anvendelse af boligen" og ikke betingelserne for at købe fast ejendom.