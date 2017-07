Ny grænsekontrol vil koste dyrt for Københavns Lufthavn

Det kommer til at skabe markante problemer og give store omkostninger for Københavns Lufthavn, der hvert år transporterer små 30 millioner passagerer.

På grund af frygt for, at potentielle terrorister kan rejse frit ind i Schengen, bliver der fra 7. oktober indført paskontrol af alle, der rejser ind og ud af grænsesamarbejdet.

- Københavns Lufthavn støtter naturligvis op om initiativet, der skal styrke de ydre grænser af hensyn til den indre sikkerhed.

- Politiets udvidede paskontrol kan i perioder frem til 2019 medføre øget ventetid for passagerne.

- I de mest travle perioder vil der være risiko for lange køer, længere transfertider samt risiko for mistede flyforbindelser for de rejsende og flere forsinkede flyafgange, skriver Københavns Lufthavn om nye pasregler for alle EU-borgere.

Derudover vil det blive en bekosteligt affære, der vil øge priserne, flyselskaberne betaler for at bruge lufthavnen.

- Københavns Lufthavn vil gøre alt, hvad der er muligt for at hjælpe passagererne frem til politiets paskontrol. Samtidig opfordrer vi til, at politiet med de nye regler tilføres de nødvendige ressourcer.

- De kommende byggerier vil være ganske komplicerede, da de skal gennemføres midt i områder med intensiv daglig drift.

- Det økonomiske estimat for tilbygningerne til politiets paskontrol er i størrelsesorden 700 millioner kroner frem til 2019. Det vil resultere i øgede lufthavnstakster for flyselskaberne i de kommende år, skriver lufthavnen.

Ifølge lufthavnens trafiktal blev der fløjet 24,3 millioner passagerer til europæiske destinationer i 2016. Mange af disse har kunnet flyve uden paskontrol frem til nu.

3,1 millioner passagerer er fløjet interkontinentalt, hvor der alligevel skulle kontrolleres pas.

Lufthavnen fortæller, at det er umuligt at bygge nye faciliteter inden 7. oktober. Derfor vil problemet være ekstra slemt i den første periode.

- Lufthavnen er særlig bekymret for ventetiderne og driften i de spidsbelastede perioder, herunder efterårsferien 2017 og den travle sommer 2018, mens kontrollen foregår i de midlertidige faciliteter.