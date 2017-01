Girafflokken i Zoologisk Have i København har søndag fået et nyt medlem. Arkivfoto.

Ny girafunge ser dagens lys i København

Hovedstadens zoologiske have blev natten til søndag beriget med en to meter høj girafunge med godt spræl i.

Dyrepasser Jesper Jacobsen var søndag morgen blandt de første til at se den nyfødte, der allerede så ud til at være nogle timer gammel.

Ungen blev efter alt at dømme født tidligt natten til søndag, skriver Zoo i en pressemeddelelse.

En sund og rask girafunge er blevet født i Zoologisk Have København.

- Den stod op, og pelsen var fin og tør, så jeg vil skyde på, at den er født tidligt på natten, siger han.

Det præcise tidspunkt for fødslen vil først stå klart efter en undersøgelse af staldens overvågningsvideo.

Det er dyrlæge Carsten Grøndahl, der har stået for at give girafungen dens første lægetjek.

- Det er en fin lille pige, og der er godt spræl i hende, siger han.

- Vi lukkede moren og resten af flokken fra for at kigge nærmere på ungen, og der blev spjættet godt med for- og bagben, da vi tog fat i hende.

Den nyfødte girafunge vejer 59 kilo og er ifølge Carsten Grøndahl sund og rask.

- Det eneste, vi skal være lidt opmærksomme på, er, at hun har lidt navlebrok, som man jo også kender fra nogle nyfødte menneskebabyer, siger han.

- Det betyder blot, at vi holder lidt ekstra øje med hende de næste par dage, hvor det gerne skulle trække sig sammen af sig selv. Ellers skal hun have et par sting, så værre er det ikke.

Gæster i Zoologisk Have kan allerede søndag få lov at se den lille ny beboer, der sammen med sin mor og de øvrige hunner er at finde i girafstalden.