Ny forskning: Unge med adhd bliver oftere teenageforældre

Teenagere med diagnosen adhd har dobbelt så stor sandsynlighed for at ende som unge mødre og fædre sammenlignet med deres jævnaldrende uden sygdommen.

- Man ved nemlig fra andre studier, at det at blive forælder som teenager er forbundet med øget risiko for en lang række negative konsekvenser - både for de unge forældre og for deres børn, siger Søren Dinesen Østergaard, lektor på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.

Tidligere forskning har vist, at adhd er forbundet med såkaldt seksuel risikoadfærd.

Det betyder, at man har tidligere seksuel debut, flere partnere og en større tendens til ubeskyttet sex.

Men det nye danske studie viser for første gang, at denne adfærd faktisk resulterer i, at flere med adhd bliver forældre som teenagere.

De negative konsekvenser ved at blive forælder som helt ung kan typisk være, at forældrene får en dårligere uddannelse og øget afhængighed af offentlige ydelser.

Når det gælder de unge forældres børn, har de oftere for lav fødselsvægt, bliver født for tidligt eller dør som spædbørn, viser svensk og amerikansk forskning.

Per Hove Thomsen, der er professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet, mener, at man på baggrund af den nye viden skal være mere opmærksom på at tænke seksualvejledning ind i behandlingen.

- Vi skal være bedre til at vejlede om seksualitet og beskyttelse til unge med adhd. I behandlingen skal vi være mere opmærksomme på risikoen for tidlige graviditeter, siger han.

Adhd er ifølge sundhed.dk den hyppigste børnepsykiatriske forstyrrelse. To-tre procent af alle børn og unge under 18 år i Danmark er i behandling for lidelsen. Det svarer til cirka én elev i hver skoleklasse.

Symptomerne er opmærksomhedsproblemer, hyperaktivitet og impulsivitet.