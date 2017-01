Ny flygtningeuddannelse har kun fået 157 i arbejde

Efter et halvt år med integrationuddannelsen IGU kalder forskningschef programmet for en fiasko.

Men efter et halvt år er blot 157 flygtninge tilmeldt IGU per 24. januar, skriver Berlingske.

Både regeringen, LO og Dansk Arbejdsgiverforening var enige om, at de havde stablet et godt tilbud på benene til arbejdsgivere og flygtninge, da de i sommer præsenterede den nye integrationsgrunduddannelse kaldet IGU.

1. januar var tallet 117.

- Når man efter et halvt år ikke er kommet højere op, må man betegne det som en fiasko. Det ser ikke godt ud, og det er svært at forestille sig, at ordningen kommer op i det omfang, den er tiltænkt, siger forskningschef ved Rockwoolfondens Forskningsenhed Jan Rose Skaksen til Berlingske.

Ideen var at give flygtninge et toårigt forløb, hvor de det meste af tiden arbejdede i en slags praktik, samtidig med at de også modtog 20 ugers undervisning.

Den nye IGU betyder, at virksomheder, der ansætter flygtninge, kan få op til 40.000 kroner i bonus, hvis de ansætter flygtninge i IGU-forløbet.

Virksomheden skal betale den overenskomstmæssige løn og modtager løntilskud fra det offentlige på op til 75 kroner i timen.

Under forhandlingerne i sommer var en indslusningsløn også på bordet, men det blev ikke vedtaget.

Hos Dansk Arbejdsgiverforening (DA) erkender man, at det nok tager længere tid at få ordningen rullet ud end forudset, fortæller chefkonsulent Berit Toft Pihl.

- Men der er brug for en massiv informationsindsats, når det er en ny ordning. Der har aldrig været egentlig måltal for, hvor mange der skulle være i ordningen, men 117 er for lidt - et varsel om, at der fortsat er brug for en massiv indsats, siger hun til Berlingske.

Integrationsminister Inger Støjberg (V) vil ligesom DA gerne lige se tiden an, inden man sætter to streger under resultatet.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi vil få flere ud på arbejdsmarkedet, men det skal lige have lov at virke, siger ministeren til Berlingske.