Ny fiskeriaftale skal få flere fisk ind på land

I alt er der afsat 972 millioner kroner til ordninger, som skal fremme dansk fiskeri. 70 procent finansieres med EU-midler.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er glad for den brede aftale.

- Vi er enige om at fordele en lille milliard kroner til udviklingen af dansk fiskeri over de næste tre år.

- Det har været vigtigt for os at lave en aftale, så fiskerne kan se, at der er et innovationspotentiale og investeringsmuligheder. Særligt med fokus på generationsskifte til de yngre fiskere, siger Esben Lunde Larsen.

Desuden er et vigtigt område, at udsmid af fisk gøres til en ressource frem for det modsatte.

- Udsmid af fisk skal gøres til en aktiv ressource frem for noget affald, der bliver smidt ud i havet og ikke bliver nyttiggjort.

- Vi plejer at sige i ministeriet, at vi smider ligeså meget fisk ud i Nordsøen som en million Toyota Aygo'er.

- Alle kan se, at det er en stor ressource, der går tabt, siger han og understreger, at alle fisk skal med ind på land.

Ministeren oplyser videre, at regeringen tiltrådte den fiskeriaftale, som blev indgået af et flertal uden om regeringen tidligere på året.

- Regeringen har tiltrådt fiskeriaftalen for nogle dage siden, fordi vi synes, det er vigtigt, at der er ro om fiskeriet, siger han.

Dansk Folkeparti er også tilfreds med den nye aftale.

- Det har været vigtigt for os at få en bred aftale. Her har vi fået alle oppositionspartierne med, og det er vigtigt. Det er rigtig godt håndværk, at man kan få alle ni partier med, siger fiskeriordfører Ib Poulsen (DF).

Adspurgt, om tilliden til miljø- og fødevareministeren nu er genoprettet, efter at han tidligere på året modtog en næse, svarer DF-ordføreren:

- Vi arbejder videre på det spor, der er lagt for lang tid siden. Vi arbejder professionelt.