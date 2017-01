Ny app skal gøre op med ubrugte gavekort

Og det er netop årsagen til, at den unge iværksætter Theodor Bendix Gosden på 22 år fik ideen til at udvikle GiftCardGo, som er den første app til digital opbevaring af gavekort.

Selv om det er nemt, kan det være spild af penge at give et gavekort til jul eller fødselsdag. For mange gavekort bliver aldrig indløst.

- Med den nye app er gavekortet altid i lommen frem for i skuffen, siger han og forklarer, at appen skal gøre det nemmere både at bruge og sælge gamle gavekort.

I praksis fungerer appen ved, at stregkoden på det fysiske gavekort scannes med mobilen og gemmes digitalt i appen.

Den nye app, som kan hentes gratis i App Store, fungerer samtidig som en handelsplads. Her sættes gavekortet til salg til en reduceret pris, som købes via MobilePay.

En undersøgelse fra Deloitte viste i 2012, at knap hver tiende forbruger ikke får brugt sit gavekort. Det svarer til, at omkring 400 millioner kroner går tabt om året.

Og den tendens er sandsynligvis den samme i dag, mener partner og forbrugerekspert i Deloitte Peter Mølkjær.

- Gavekort kan opleves som besværligt, fordi man skal gøre noget aktivt for at indløse det, siger han.

Peter Mølkjær forklarer, at gavekort er blevet så populære, at flere eksperter opfordrer forbrugerne til i stedet at give kontanter for at undgå de ubrugte gavekort.

Ifølge forbrugerpolitisk chef i Dansk Erhverv Lone Rasmussen kan den nye app også komme butikkerne til gode.

Hun peger på undersøgelser, som har vist, at et flertal af forbrugere, der benytter et gavekort, faktisk bruger flere penge i forretningen, end gavekortets værdi lyder.

Som forbruger kan man føle sig helt tryg ved køb og salg af gavekort, forsikrer Theodor Bendix Gosden. Både brugere og stregkoder bliver verificeret for at undgå falske profiler og gavekort.

Skulle uheldet være ude, tilbageholdes pengene i syv dage. Det betyder, at køberen har tid til at indberette svindlen og dermed få sine penge retur.