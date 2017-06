Ny analyse: Sikkerheden ved danske fødsler er i top

Risikoen for at der går noget galt under en fødsel i Danmark er reduceret markant. Faktisk så meget at kvaliteten af hjælpen til gravide og fødende i Danmark i dag er den bedste i verden.

I analysen konstateres det, at Danmark har verdens laveste mødredødelighed. Gennem de seneste fem år også har opnået "verdens laveste spædbarnsdødelighed og spædbarns-sygelighed".

Professor på gynækologisk klink på Rigshospitalet Øjvind Lidegaard har været med til at indsamle og publicere data, der ligger til grund for konklusionerne i analysen.

- Det er faktisk en rigtig god historie. For nok er fødeområdet hårdt presset med for få hænder til at tage sig af et stigende antal fødsler, men i modsætning til hvad mange tror, har vi en obstetrisk kvalitet i verdensklasse.

- For fortsat at have det, er det derfor også vigtigt at sikre, at der er en robust og ordentlig normering på fødeafdelingerne, siger han til Berlingske.

Han forklarer, at hovedforklaringen bag udviklingen er, at man har en praksis med at sætte fødslen i gang hos kvinder, som går over terminen. Det er for at sikre, at fødslen finder sted, inden den gravide når 42 uger.

- Det er nemlig hundefarligt for børnene at ligge i maven efter terminen, siger han.

I analysen kædes udviklingen også sammen med, at der er blevet færre og større fødeafdelinger med tilknyttede neonatalafdelinger.

Det er afdelinger, der behandler de ekstremt for tidligt fødte børn eller børn, der har særlige komplikationer.

Samtidig er Danmark førende med blandt andet nakkefolds- og misdannelsesskanninger, som betyder at man opdager mange sygdomme hos fostre.