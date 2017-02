Ny aftale vil ophæve begrænsning på antallet af taxier

Ny taxilov vil åbne for lykkeriddere, konkursryttere og social dumping, mener EL, som forlader forhandlinger.

Ifølge Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, vil aftalen åbne for dårlige løn- og arbejdsvilkår for chaufførerne. Det skyldes blandt andet, at aftalen vil gøre op med begrænsningen på antallet af taxilicenser.

Et flertal på Christiansborg ventes torsdag at blive enige om en ny taxilov. Men kort før aftalen ventes at falde på plads, har Enhedslisten valgt at forlade forhandlingerne.

- Det er først og fremmest ophævelsen af antalsbegrænsningen og den geografiske begrænsning, vi kender i dag, der får os til at forlade forhandlingerne.

- Det betyder, at alle, der opfylder betingelserne, kan give sig til at køre taxi, siger Henning Hyllested.

Den nye aftale vil ifølge ordføreren dermed give yderligere pres på løn- og arbejdsvilkår i branchen og åbner for unfair konkurrence.

- Da der heller ikke længere er tale om en geografisk begrænsning, vil alle taxier søge mod byerne, hvor der er noget at køre med.

- Aftalen betyder, at det bliver meget svært at tjene en ordentlig løn som chauffør eller have en ordentligt indtægt som vognmand, siger Henning Hyllested.

Han mener, at aftalen vil tiltrække "lykkeriddere og konkursryttere" til taxierhvervet.

- Sammenholdt med, at man nu også vil tillade dannelse af egentlige selskaber, som sælges og købes, frygter vi i Enhedslisten for erhvervets fremtid.

- Kapitalfonde vil holde deres indtog, som det er sket i Sverige, og vi kommer til at se alle mulige former for kreative ansættelser med falske selvstændige "vognmænd", siger Henning Hyllested.

Han mener, at regeringen har lagt op til en "voldsom deregulering af erhvervet". Og det har ikke været muligt i tilstrækkelig grad at ændre på det.

- Den skærpede konkurrence om kunderne vil fremover betyde, at det bliver chaufførers løn- og arbejdsforhold, der bliver konkurreret på, ligesom mindre vognmænd kommer i klemme.

- Det bliver meget trætte chauffører og vognmænd, kunderne fremover kommer til at møde, da der skal meget længere vagter til for at opretholde en ordentlig indtjening, siger Henning Hyllested.