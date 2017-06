Ny aftale skal få danskere til blive på arbejdsmarkedet

Det er hovedmålene i den aftale om danskernes pension, som VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti tirsdag har indgået på et møde i Finansministeriet.

V-regeringen spillede oprindeligt ud med, at alle danskere skulle blive et halvt år længere på arbejdsmarkedet. Det indgik i den såkaldte 2025-plan fra august sidste år.

Det er dog pillet ud af aftalen efter pres fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. I stedet forsøger aftalepartierne via incitamenter at gøre det mere attraktivt at gå senere på pension og spare op til sin egen alderdom.

Finansminister Kristian Jensen (V) siger:

- Danmark bliver stærkere og tryggere, når borgerne bedre kan tage vare på sig selv. Derfor skal det kunne betale sig at arbejde, og det skal betale sig at spare op til pension.

- Begge disse principper tager denne aftale hånd om, når vi gør det mere attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet og forbedrer incitamentet til at spare op, siger Kristian Jensen.

Ifølge finansministeren har det ikke været muligt at lave en samlet beregning på, hvor mange der vil vælge at blive længere på arbejdsmarkedet som følge af aftalen.

Med aftalen vil regeringen og Dansk Folkeparti belønne dem, der bliver nogle ekstra år på arbejdsmarkedet i stedet for at trække sig tilbage, så snart det er muligt.

Derfor bliver det muligt skattefrit at få udbetalt sine efterlønsbidrag, mod at man frasiger sig muligheden for at gå på efterløn.

Samtidig bliver det mere fleksibelt end i dag at få udbetalt sin folkepension på et senere tidspunkt, hvis man vælger at arbejde efter folkepensionsalderen.

Det betyder, at den enkelte selv kan vælge, om den udskudte pension skal udbetales som et engangsbeløb eller over en længere periode.