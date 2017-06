Ny aftale sikrer mere fleksibilitet for børnefamilier

Børns læring og trivsel, mere frit valg og fleksible tilbud for forældre og flere uddannede pædagoger til institutioner med mange udsatte børn er i fokus i aftalen.

- Det er i børnenes allerførste år, fundamentet bliver lagt til deres videre færd i livet, siger børne- og socialminister Mai Mercado (K) til ministeriets hjemmeside.

- Derfor skylder vi alle børn - især de mest udsatte - at give dem dagplejer, vuggestuer og børnehaver med tryghed, leg og udfordringer, så de bliver godt rustet til livet på legepladsen, i skolen og senere i voksenlivet.

- Det er en god nyhed for små børn og deres forældre, at vi nu kan gå i gang med den vigtige opgave, det er at videreudvikle vores dagtilbud.

- Jeg er glad for, at en så bred kreds af Folketingets partier bakker op om aftalen. Det styrker kvaliteten på et meget vigtigt område, siger ministeren.

Dagtilbudspakken "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" fordeler 580 millioner kroner fra 2017 til 2020.

Et hovedelement i aftalen med i alt 24 initiativer er, at der hvert år frem afsættes 83 millioner kroner til at ansætte flere uddannede pædagoger i de dagtilbud, som har flest udsatte børn. På den måde kan børnene få ekstra støtte.

Desuden får landets dagtilbud en styrket pædagogisk læreplan. Den bliver fælles ramme for, hvad alle dagtilbud skal fokusere på, når de arbejder med børnenes udvikling og læring.

Et andet element i aftalen er, at forældre med skæve arbejdstider får mulighed for at kombinere dagtilbud med tilskud til fleksibel pasning derhjemme.