Alle Folketingets partier er enige om at skærpe indsatsen mod skattely. Danmark får et nyt center mod skattely, som får 25 millioner om året de næste fire år. Altså en samlet indsats mod skattely til 100 millioner kroner.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) siger:

- Tidligere var der sat ti millioner kroner af årligt, nu er det så 25, så det er mere end en fordobling, siger Karsten Lauritzen.

- Det bliver væsentligt sværere at gemme sig, og Skat vil gå mere aktivt efter dem, der gemmer sig i udlandet og laver international ulovlig skatteunddragelse.

Han fremhæver, at Skat får et særligt center til formålet, hvor medarbejdere vil få bankoplysninger direkte ind, som de kan gennemgå for at stoppe placeringen af penge i skattely.

Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, havde kæmpet for en årlig bevilling på 30 millioner kroner. Men han er tilfreds med aftalen.

- Det var mere, end det regeringen kom til bordet med, og det var så langt, vi kunne komme.

- Det er udmærkede tiltag, mange af dem er gode, men vi skal videre endnu, hvis vi for alvor skal stække snyd, siger Jesper Petersen ved præsentationen af aftalen.

Enhedslisten er et af de partier, der har tordnet højest mod skattely. Partiets skatteordfører, Rune Lund, er tilfreds med resultatet.

- Det bliver et ordentligt gok i nøden på dem, som nasser på vores velfærdssamfund og ikke betaler den skat, vi andre gør.

- Vi havde gerne set, at vi havde fået en endnu større kølle, men det her vil virke. Og vi ved af erfaring, at de ansatte får endnu flere penge ind, end de koster i løn, siger Rune Lund.

Han fremhæver, at det offentlige får styrket muligheden for at fravælge virksomheder i skattely. Ifølge Rune Lund vil der samtidig blive sat hårdere ind over for rådgivere, der hjælper "rige mennesker med at gemme deres penge ulovligt i skattely".

Samtidig mener han, at finansieringen af aftalen er "helt i top".

- Pengene tages fra store virksomheders muligheder for at køre den ene testsag mod skat efter den anden, og pengene bruges til at bekæmpe skattely.

- En mere ideel finansiering er svær at forestille sig. Det er ovenikøbet i forhandlingerne lykkedes at få regeringen til at afsætte flere penge, end den oprindeligt havde lagt op til, siger Rune Lund.