Nul meldinger om fugleinfluenza ophæver overvågningszone

- Det er dejligt at kunne konstatere, at fugleinfluenzaen ikke nåede at sprede sig fra den ramte besætning, før vi fik grebet ind, siger souschef i Fødevarestyrelsen, Stig Mellergaard til Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Den 21. november blev der fundet fugleinfluenza i en flok tamænder i en hobbybesætning i Ålsgårde, og derfor blev der oprettet en beskyttelseszone på tre kilometers radius.

Samtidig blev der oprettet en overvågningszone på ti kilometers radius rundt om den ramte besætning.

13. december blev beskyttelseszonen ophævet, og det samme gælder altså nu overvågningszonen.

- Men faren er ikke ovre endnu, advarer souschefen.

- Vi finder stadig døde vilde fugle med fugleinfluenza i hele landet, og sygdommen breder sig i øvrigt fortsat med udbrud i fjerkræbesætninger i flere nye lande i Europa.

- Så det er vigtigt, at fjerkræejere fortsat følger vores krav om at holde deres høns under tag.