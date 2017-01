Nu skal politiets top afhøres i Tibetsagen

Rigspolitichef og to politidirektører udspørges om forkerte svar til Folketinget om indgreb i ytringsfriheden.

I flere år benægtede Københavns Politi, at der var givet en central ordre om at gribe ind ved statsbesøget af præsident Hu Jintao i 2012.

Den undersøger, hvordan det gik til, at politifolk jagtede tibetanske flag, bannere og graffiti under kinesiske besøg. Og ikke mindst: Hvem er ansvarlig for, at Folketinget fik stribevis af fejlagtige svar om opførslen?

Chefen for Københavns Politi, Thorkild Fogde, er en af de tre, der torsdag skal afhøres i Tibetkommissionen.

Langt om længe får offentligheden besked om, hvad de øverste politichefer har at sige om Tibetsagen.

Det endegyldige og skriftlige bevis på, at der faktisk var en ordre, kom først frem i lyset i slutningen af september 2015.

De hidtidige afhøringer har givet et indtryk af, at Københavns Politis egenkontrol er beskeden.

At ordren endelig blev fundet frem og erkendt på Politigården, skyldes således et ydre pres. Det blev skabt af Østre Landsret, som behandlede en lille gruppe borgeres retssag mod politiet.

Faktisk lå ordren dengang i juni 2012 i mailboksen hos flere højtplacerede personer i en særlig afdeling i Rigspolitiet, er det kommet frem i kommissionen. Netop denne afdeling var Thorkild Fogde på det tidspunkt chef for.

I 2013 blev Thorkild Fogde politidirektør i København. Her sad chefkonsulent Klaus Pedersen med ordren mellem hænderne, har det vist sig. Men han overså de afslørende afsnit på side seks i den såkaldte operationsbefaling, har han forklaret.

Vildledningen fortsatte. Også selv efter at Østre Landsret i 2015 havde tvunget politiet til at fremlægge lydfiler med politiets radiokommunikation.

"Tag flaget fra dem, kom!", hørte chefkonsulenten på de fire timers optagelser.

Dette blev Justitsministeriet med nogen forsinkelse orienteret om i september 2015.

Under lytningen hørte chefkonsulenten også betjentes radiosnak om, at fire gruppevogne var kørt på plads - og "dækker for demoen."

Han noterede, at det kunne betyde, at politiet "generelt forsøgte at afskærme demonstranter med tibetanske flag fra den kinesiske delegation."

Med andre ord havde politiet altså endnu et forklaringsproblem.

Men politifolk overbeviste ham om, at ordene "dækker for" også kunne forstås på en anden måde.

Og derefter var det Thorkild Fogde, der traf beslutning om at tie om denne oplysning, har chefkonsulenten sagt.

Ud over Fogde afhøres hans forgænger på posten, Johan Reimann, der var politidirektør under selve statsbesøget.

Den tredje mand i stolen er rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg. Formentlig får han spørgsmål om, hvorfor han ikke under indtryk af de talrige spørgsmål og kritik i pressen satte en undersøgelse eller et tilsyn i gang.