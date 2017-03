Nu skal det være lettere at vurdere den enkelte folkeskole

Forældre og andre interesserede har gennem et stykke tid kunnet søge i Undervisningsministeriets data om grundskolernes karaktergennemsnit, kompetencedækningsgrad, trivsel og fravær. Nu samler undervisningsminister Merete Riisager (LA) data om skolerne i klynger, hvor elevsammensætningen er omtrent den samme for at få et mere retvisende billede af den enkelte skoles niveau. Her et arkivfoto af Rikke Tjørring, der underviser 4. A på Hellebækskole i idræt.

Foto: Scanpix/Niels Ahlmann Olesen