Nu skal årsag til unges frafald fra drømmestudiet belyses

Ved løbende at følge ny årgang af studerende håber EVA at kunne mindske høj frafaldsprocent.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) indleder derfor en stor undersøgelse i håb om at afdække årsagerne til frafaldet.

Tusindvis af unge begynder i disse dage på den videregående uddannelse, de havde som førstevalg, men mange ender alligevel med at falde fra deres drømmestudie.

- Vi ved desværre stadig alt for lidt om, hvorfor det sker, siger Jakob Rathlev, der er chef for EVA's område for videregående uddannelse.

I undersøgelsen vil en stor del af de 66.439 studerende, som denne sommer er blevet optaget på en videregående uddannelse, løbende blive fulgt.

Otte ud af ti får den bedst tænkelige start på deres nye tilværelse som studerende. De begynder nemlig på den uddannelse, som de allerhelst ville ind på ifølge en pressemeddelelse fra EVA.

- Det er glædeligt, at så mange studerende opnår deres førstevalg af uddannelse, især fordi man så ofte hører historien om, hvor svært det er at komme ind på sit drømmestudium, siger Jakob Ratlev.

Men selv om mange har fået deres håb om studie opfyldt, er frafaldet stadig stort.

Ifølge EVA drejer det sig om 35 procent fra en universitets- eller erhvervsakademiuddannelse, mens tallet er lidt mindre på professionsbacheloruddannelserne.

- På trods af de fine optagetal vil der stadig være rigtigt mange, der falder fra deres uddannelse, siger Jakob Rathlev.

I undersøgelsen vil EVA følge den nye årgang af studerende, fra tiden lige inden de starter og igennem de første år af uddannelsen.

Dermed håber evalueringsinstituttet at kunne identificere de faktorer, der kan forudsige frafaldet, og hvordan man tidligt kan se, om en studerende er i fare for at falde fra.