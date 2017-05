Nu er Anjas Eurovision-skæbne delvist afgjort

Hvert deltagende land har nemlig også en jury, og allerede onsdag aften har de afgivet deres point ved generalprøven for den semifinale, som dansk-australske Anja Nissen torsdag skal synge i for Danmark.

Det er ikke kun europæerne rundt omkring i stuerne, der afgør hvem, der skal gå videre til finalen og have chancen for at sejre i det store Eurovision.

Juryens stemmer tæller 50 procent, og det betyder, at den danske Eurovision-skæbne allerede før den egentlige semifinale er delvist beseglet.

- Juryerne er sat i verden for at vurdere alt det sangtekniske, som seerne måske ikke behøver at forholde sig til, fordi det for seerne også handler om fest og stemning, forklarer Danmarks Eurovision-kommentator Ole Tøpholm.

Han er ikke i tvivl om, at det er sangernes stemmemæssige formåen, juryen lægger vægt på, når de afgiver deres point. Det er noget, der kommer Anja Nissen til gode.

- Anja har været utrolig sikker i sin vokal i alle prøverne, og vi så jo under den første semifinale i tirsdags, at der faktisk var mange, der havde svært ved at ramme de rigtige toner, siger Ole Tøpholm.

Om Anja Nissen og sangen "Where I Am" går videre til finalen, bliver afgjort, når seerne torsdag aften har afgivet deres stemmer. Ole Tøpholm mener, at det danske bidrag har en fin chance for en finaleplads.

- Det er lang tid siden, Danmark senest stillede op med en ballade, det er langt fra det, vi har ellers har prøvet i moderne tid, og det bliver spændende at blive bedømt på, siger han.

- Finland og Island røg ud i tirsdagens semifinale, og nogle mener, at det kan ende med, at Sverige for andet år i træk bliver de eneste til at repræsentere Norden, men jeg holder altså fast i optimismen og siger, at Danmark stadig har rigtig gode muligheder for at ende i finalen, siger Ole Tøpholm.

Semifinalen med dansk deltagelse bliver sendt på DR1 klokken 21.00 torsdag aften.