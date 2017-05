Nu bliver straffen for grov våbenbesiddelse hårdere

Folketinget har tirsdag vedtaget et lovforslag, der fordobler minimumsstraffen for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er en særligt skærpende omstændighed, når der er tale om skydevåben og sprængstoffer. Minimumsstraffen for ulovlig våbenbesiddelse fordobles fra et til to år.