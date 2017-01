Børne- og socialminister Mai Mercado (K) ønsker med lovforslag at forhindre barnebrude. Foto: Free/De Konservative

Nu bliver det forbudt for personer under 18 at gifte sig

Flertal i Folketinget har stemt for et lovforslag, som forbyder, at man kan blive gift, hvis man er under 18.

Danmark - 19. januar 2017 kl. 10:36 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Barnebrude skal være fortid i Danmark, mener regeringen, som torsdag fik et lovforslag stemt igennem om emnet. Derfor bliver det per 1. februar 2017 forbudt at gifte sig, hvis man er under 18 år. Regeringspartierne samt Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stemte for lovforslaget, mens Alternativet, Enhedslisten, De Radikale og SF stemte imod. I alt stemte 85 for, mens der var 21 stemmer imod lovforslaget.

Med vedtagelsen af lovforslaget afskaffes muligheden for at få anerkendt ægteskaber mellem mindreårige indgået i udlandet også. Kun hvis der kan dokumenteres "tvingende grunde" for ægteskabet, kan der gives dispensation. Både Børnerådet, Danske Advokater og Danske Familieadvokater har kritiseret lovforslaget. De nuværende regler beskytter mindreårige i tilstrækkelig grad, mener de. Derfor risikerer forslaget at virke mod hensigten, lyder det i kritikken af lovforslaget. Det vil betyde, at myndighederne ikke længere kan tage hensyn til, hvad der er i den mindreåriges interesse i den konkrete sag, mener Børnerådet. Under førstebehandlingen af lovforslaget i december sidste år prellede den kritik af hos børne- og socialminister Mai Mercado (K) - Jeg er ikke enig i, at det er symbolsk og unødvendigt. Indgåelse af ægteskab er forbeholdt myndige personer, sagde hun, da Folketinget debatterede forslaget for første gang. De Radikale og Folketingets venstrefløj var - og er altså fortsat - kritiske. - Hvad i alverden er der i vejen med, at et forældrepar kan give samtykke til, at deres 17-årige datter gifter sig med sin 20-årige kæreste, hvis de venter et barn? - Jeg kalder det ikke en barnebrud, når man er over 15, sagde De Radikales socialordfører, Marianne Jelved, dengang under debatten. Ministeren har erkendt, at det er et forslag, der deler vandene. Politikerne i Folketinget er enige om, at børn ikke skal kunne tvangsgiftes, men de er uenige om, hvorvidt lovforslaget løser problemet, det sigter mod.