Northside Festival giver comeback til danskerdarlings

De fem bands er The National, Queens of the Stone Age, Father John Misty, Deerhunter og Cigarettes After Sex.

- Vi er kommet rigtig godt fra start, og det er nogle fede navne, som er meget Northside-agtige. Det er den type navne, som folk forventer af os, siger booker for Northside John Fogde.

Bookeren ønsker især at fremhæve indiebandet The National, da bandet netop har udgivet det meget roste album Sleep Well Beast og har en særlig forbindelse til Danmark, fordi guitaristen er dansk gift.

The National gav senest koncert ved Northside i 2014 og flere af medlemmerne har været med til at arrangere Haven Festival i København i 2017, hvor bandet også gav koncert.

Både The National, Father John Misty og Queens of The Stone Age har udgivet nye albums i 2017, og derfor håber bookeren på god stemning til deres koncerter.

- Jeg håber, at der er rigtig mange, der sidder og hører deres plader nu, som tænker: 'Uh, dem gad jeg godt at se live', siger han.

Father John Misty spillede i år på Roskilde Festival, og Queens of the Stone Age giver senere i 2017 koncert i København.

Spørgsmål: Er det ikke meget sikre bookinger?

- Father John Misty, Queens of the Stone Age og The National er meget ønskede bands, og der er jo ikke noget i vejen med at give folk det, de gerne vil have, siger han og fortsætter:

- Men når man så tager de andre to navne, så har Cigarettes After Sex endnu ikke spillet i Danmark og Deerhunter er et hæderkronet band, som meget sjældent giver koncerter i Danmark, siger han.

John Fogde siger, at de er godt i gang med bookingprocessen, men at der endnu er lang vej igen. Med de næste annonceringer planlægger Northside Festival ifølge John Fogde at brede genrepaletten mere ud.

Billetsalget til Northside Festival 2018 er begyndt.