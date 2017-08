Norsk ungdomsserie hiver LGBT's hæderspris i land

Hædersprisen uddeles hvert år til dem, der "svømmer mod strømmen" ved at have gjort en særlig indsats for homoseksuelle, biseksuelle og transpersoners rettigheder.

Den norske tv-succes Skam, der var på danskernes læber hele efteråret, vinder prisen Årets Laks for at give en bredere forståelse af køn og seksualitet.

Den uddeles i forbindelse med den årlige Copenhagen Pride Festival af LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.

Ifølge forpersonen i LGBT Danmark, Søren Laursen, har det ikke været svært at vælge årets vinder.

- Engang imellem kommer der et kulturprodukt, der ikke bare fanger tidsånden, men skaber tidsånden. Det gør Skam. Alle snakker om serien, og vi har fået en ny måde at se verden på efter den, siger han.

Søren Laursen mener, at tv-serien har bragt homoseksualitet længere ind i stuerne. Ifølge ham bliver der nu i højere grad snakket om køn og seksualitet både på skolerne og i de danske hjem.

- Den rammer bredt. Høj og lav, ung og gammel bliver ramt direkte i hjertet af den her serien. Alle kan forholde sig til det, og det er det, der skal til for at se en ny vej, siger han.

Han mener, at Skam har sat en barre, som alt fremover vil blive målt op imod og skal leve op til.

- Jeg tror ikke, at verden bliver den samme igen efter Skam. Vi ruller simpelthen ikke vores tanker tilbage. Skam er kommet ind under huden og ind i hjertekulen, og der bliver den, siger han.

Det er første gang, at et kulturprodukt vinder prisen. Vindere fra tidligere år omfatter blandt andet cpr-kontoret i forbindelse med sager om juridisk kønsskifte og den tidligere X-factorvinder Sarah Skaalum Jørgensen.

Selv om det er første gang, at et kulturprodukt vinder prisen, var der ifølge Søren Laursen ingen tvivl om, at det var Skam, der skulle vinde laksen.