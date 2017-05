Nordsjællandsk læge risikerer straf for erklæringer om udlændinge

En nordsjællandsk læge efterforskes for at have overtrådt loven, da han udfærdigede et stort antal enslydende erklæringer om udlændinge, som søgte om dansk statsborgerskab.

Det skriver BT tirsdag. Avisen fortæller, at politiet er blevet tvunget til at tage fat i sagen igen, selv om lægen i 2015 blev renset for mistanke.