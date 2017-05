Nordjysk politi vil ikke jagte jetski-ræsere i Limfjorden.

- Hvis vi skal ud og jagte dem, kan det give nogle endnu farligere situationer. At tro de vil komme, når vi vinker til dem, det tror jeg ikke på, siger han.

Nordjyllands Politi holder derimod fast i sin normale procedure.

Den går ud på at vente ved vandscooterens bådtrailer og udskrive en bøde, når føreren af vandscooteren kommer i land igen.

Det er dog ifølge Ole Kristensen ikke altid nemt at finde fartsynderne, hvis traileren ikke er til at se.

Han synes derfor, det ville være en god idé, hvis vandscooterne fik nummerplade på, som flere siden weekendens dødsulykke har foreslået.

- Så har vi jo muligheden for at finde ejeren, og det ville klart lette vores arbejde, siger Ole Kristensen til DR Nordjylland.

Weekendens ulykke i København fik mandag justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til at kræve handling, så den slags ulykker ikke sker igen.

- Jeg vil indkalde Københavns overborgmester, politiet og andre relevante myndigheder og aktører til et møde for at se på, hvordan vi får sat effektivt ind over for disse vanvidssejladser.

- Jeg er åben over for alle gode forslag, udtalte Pape i en pressemeddelelse mandag.

En 24-årig fører af en vandscooter er sigtet for dobbelt uagtsomt manddrab for hensynsløst at have udsat andre for livsfare og for at have undladt at hjælpe personer i nød.