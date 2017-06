Nordjyde undgår retssag efter farvel til blasfemiparagraf

Sagen, hvor en 42-årig mand var tiltalt, skulle have været behandlet i Retten i Aalborg to dage i ugen efter pinse.

Anklagemyndigheden aflyser en nordjysk straffesag om koranafbrænding, efter at Folketinget fredag vedtog at afskaffe blasfemiparagraffen i straffeloven.

- Lovgiver har besluttet at ophæve straffelovens blasfemiparagraf om offentlig spot eller forhånelse i forhold til en religion. Blasfemi var jo netop kernen i tiltalen mod den 42-årige, siger statsadvokat Jan Reckendorff i en pressemeddelelse.

- Når hans gerning ikke længere er strafbar - ja, så kan vi ikke længere gennemføre den planlagte straffesag, der derfor er aflyst. Den tiltalte vil derfor ikke blive straffet, siger han.

Manden var tiltalt for i december 2015 at offentliggøre en video på Facebook. På videoen brændte han en koran af i sin baghave.

Anklagemyndigheden oplyser, at man kiggede på, om der kunne rejses tiltale efter andre bestemmelser i straffeloven. Det har dog ikke været tilfældet.

Mandens forsvarer, advokat Rasmus Paludan, er tilfreds med, at sagen nu ikke bliver noget.

- Det er den rigtige beslutning (at droppe tiltalen, red.). Det modsatte ville være helt galt, siger Rasmus Paludan til Ritzau.

- Det viser jo, at det er rigtigt, at den øverste magt i samfundet ligger hos lovgiver, og at anklagemyndigheden vælger at indrette sig efter det, når lovgiver har besluttet, at det ikke længere skal være strafbart, siger han.

Det var et bredt flertal af partier, der stemte for at afskaffe den 334 år gamle blasfemiparagraf. Kun Socialdemokratiet stemte imod.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) kalder det et "farvel til indskrænkning af ytringsfriheden". Dansk Folkeparti udnævnte dagen i dag til en "stor dag for ytringsfriheden".