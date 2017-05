Nordiske ledere støtter sanktioner mod Rusland

I mødet deltager Islands Bjarni Benediktsson, Sveriges Stefan Löfven, Finlands Juha Sipilä, Danmarks Lars Løkke Rasmussen og Norges Erna Solberg.

- Vi har drøftet kampen mod ekstremisme efter det forfærdelige angreb i Manchester forrige uge. Der har også i år været angreb i Stockholm, ligesom Norge og Danmark har været udsat, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Vi må være stærke og forenede i svaret på den ekstremistiske trussel. Det gælder også kampen mod Islamisk Stat, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Vi har også drøftet Rusland. Jeg er glad for, at der er nordisk enighed om forholdet til vor russiske nabo. Jeg er glad for, at Norge og Island støtter EU's sanktioner, siger Lars Løkke Rasmussen.

EU har lige forlænget sanktionerne, som blev indført efter Ruslands anneksion af Krim-halvøen og støtte til russisk-sindede oprørere i det østlige Ukraine.

- Vi har også drøftet klima og fremtiden i EU efter brexit. Brexit påvirker alle vore nordiske lande. Det er afgørende at bevare enigheden mellem de 27 EU-lande. Vi er alle enige i at bevare et indre marked, siger Lars Løkke Rasmussen

Den svenske statsminister, Stefan Löfven vil også ved at bevare et godt forhold til Storbritannien. Desuden skal vi fortsætte dialogen med Rusland trods sanktionerne, mener han.

- Vi håber på en god begyndelse af forhandlingerne med Storbritannien om brexit, siger Stefan Löfven.

- Vi er enige i, at sanktionerne mod Rusland bør bestå. Men vi skal bevare dialogen og tale med Rusland.