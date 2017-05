Nordiske forskere frygter flytning af dansk kønsbibliotek

334 forskere fra universiteter i Norge, Sverige, Danmark og Finland opfordrer i et åbent brev kulturminister Mette Bock (LA) til at ændre beslutningen om at lægge Kvinfos bibliotek ind under Det Kongelige Bibliotek.

- Hvis Kvinfos bibliotek flyttes til Det Kongelige Bibliotek, frygter vi, at vi ikke længere vil kunne få samme eksperthjælp. Dermed bliver det sværere at forske i dansk og nordisk kvinde- og kønshistorie og samtid, skriver de.

- Vi ser også med uro på, at en institution som formidler forskningsresultater angribes for at være "politisk", og at dette anvendes som argument mod at give Kvinfo økonomisk støtte, hedder det videre i brevet.

Mette Bock besluttede tidligere på året, at Kvinfos bibliotek skulle flyttes til Det Kongelige Bibliotek. LA's ligestillingsordfører, Laura Lindahl, slog siden fast, at målet var at fjerne al statsstøtte til Kvinfo.

Og efterfølgende meddelte udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), at hun var klar til at fratage videncentret den økonomiske støtte, det får fra hendes ministerium til at drive et mentornetværk.

Det førte til, Støjberg blev hevet i samråd om sagen. Og torsdag skal såvel Mette Bock som ligestillingsminister Karen Ellemann (V) i samråd om Kvinfo.