De Radikales leder Morten Østergaard og Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen var dybt uenige om udlændingepolitikken, da de og Kristian Thulesen Dahle mødtes til De Radikales nytårsstævne i Nyborg Strand. På et møde med lederne af de nordiske arbejderpartier fastholder Mette Frederiksen, at udlændingepolitikken skal være stram.

Nordiske Socialdemokrater: Vi har fejlet ved mange korsveje

Udtalelsen falder tirsdag på et møde i Oslo for lederne af de skandinaviske arbejderpartier. Her opfordrer Jonas Gahr Støre til selvransagelse, mens formanden for Socialdemokratiet i Danmark, Mette Frederiksen nikker.

Det ligger dog mellem linjerne, at de skandinaviske socialdemokrater ikke er enige om, hvor man har fejlet.

Jonas Gahr Støre tager fat i, at de nordiske arbejderpartier har kappet båndene til fagbevægelsen. Og at man ikke har fulgt ordentlig op på slagordet om, at "alle skal med".

Mette Frederiksen mener til gengæld, at arbejderpartierne "er nødt til at gå et spadestik dybere" i deres analyse:

- Når vi kigger på vælgervandringerne, så er de drevet af dem, der har mindst. Af de utrygge. Af dem nederst i samfundet. Det er dem, der er gået til højre, siger Mette Frederiksen og opstiller to muligheder for socialdemokraterne:

- Enten kan vi sige, at de er problemet, eller også kan vi sige, at vi er problemet. Og jeg vælger entydigt det sidste.

- Ud over utrygheden på arbejdsmarkedet og lønmodtagerrettigheder så spiller udlændingespørgsmålet selvfølgelig en kæmpe rolle.

- For det første fordi befolkningerne i Europa for manges vedkommende har været uenige i, at der har været ført så lempelig en udlændingepolitik. Og at der er kommet så mange til vores samfund, siger Mette Frederiksen.

Hun mener, at det er borgerne i den almene sektor - ikke de velstillede, der "betaler prisen i hverdagen, når integrationen ikke lykkes".

- Problemerne viser sig i den almene boligsektor. Eller på den skole, hvor der pludselig er flere børn med anden etnisk baggrund, end der er danske, norske eller svenske børn. Eller i Malmø hvor der pludseligt bliver skudt på gaden.

- Der er vi nødt til at stille os på den rigtige side. I mine øjne gør vi det ved at arbejde for et samfund, der hænger sammen uden parallelsamfund, siger Mette Frederiksen.