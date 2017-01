Nøgenbilleder af ekskæresten kan være børneporno

Et stigende antal unge har sendt eller modtaget eksplicit seksuelle billeder på et tidspunkt. Det kan være fuldt lovligt, når det sker imellem kærester. Men hvis parret slår op, kan de falde under kategorien børneporno, hvis personen på billedet er under 18 år, og billederne er pornografiske, skriver metroxpress..

Det forklarer professor i strafferet på Københavns Universitet Jørn Vestergaard med henvisning til straffelovens paragraf 235.

»Sletter man ikke billederne, og er personen under 18 år, er der tale om børneporno. Og det straffes med op til et års fængsel,« siger Jørn Vestergaard, som peger på, at et kærestepar lovligt kan sende nøgenbilleder til hinanden, men at det samtykke, der er mellem kærester, bortfalder, når forholdet slutter.

»En pige, der overlader sin kæreste et pornografisk foto af sig selv, kan ikke antages at være indforstået med, at kæresten fortsætter med at besidde det, hvis kæresteforholdet ophører,« siger Jørn Vestergaard.