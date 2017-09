Nervegift er blevet spredt i nordjysk naturperle

Fredag begynder jagtsæsonen for ænder, men nordjyske jægere skal være varsomme med at røre og spise fugle fra Store Vildmose.

Det sker, efter at man har fundet spor af nervegiften carbofouran i døde fisk, som var blevet lagt ved en sø i den nordlige del af Store Vildmose.

Derfor skal alle ænder, der nedlægges på jagt i området, destrueres. Man bør bruge handsker, når man håndterer dyrene, og man bør lade jagthunden blive hjemme, lyder rådet fra Miljøstyrelsen.

Carbofouran har været forbudt i næsten 10 år og betegnes som en ekstremt farlig nervegift.

Fundet af giften får alarmklokkerne til at ringe hos Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Her har man de senere år fundet adskillige døde rovfugle, der har indtaget den ulovlige og dødelige gift.

- Det har vi desværre oplevet en del gange før, hvor vi har fundet forgiftede rovfugle, siger biolog Knud Flensted.

- Giften har ikke nødvendigvis været lagt ud til rovfuglene, men for at slå andre dyr ihjel, eksempelvis måger, krager, ravne, odder og fiskehejre, som nogen har set sig gale på, siger han.

Alene på Fyn og Langeland er seks havørne fundet døde af forgiftning med carbofouran de senere år. Sidste år blev en rød glente fundet død øst for Vrå i Vendsyssel. Den havde også indtaget giften.

Knud Flensted vurderer, at målet med at lægge giften ud i højere grad er at ramme eksempelvis måger og ræve end rovfugle.

Det kan eksempelvis være folk, der føler sig generet i dagligdagen af disse dyr.

- Vi ved, at nogle af de dyr, der let kan tiltrækkes af fisk, er måger. Så den lette løsning er at forgifte fiskene for derved at ramme mågerne. Men det er altså brandulovligt, siger Knud Flensted.

Man risikerer ifølge biologen ikke kun at tage livet af fredede rovfugle, der spiser forgiftede ådsler, men giftstoffet kan også være farligt for mennesker.

- Alene det at håndtere den her gift er forbundet med en risiko. Får man lidt af det på fingrene og derefter i munden, risikerer man at blive alvorligt syg og i værste fald dø, siger han.

Sagen om de forgiftede fisk i Store Vildmose er anmeldt til politiet.