Neergaard: Alle skal betale til egen pension

Minister mener, at det er udtryk for hensynsfuldhed at bede kontanthjælpsmodtagere selv spare op til pension.

Hvor en stor gruppe af almindelige faglærte og ufaglærte lønmodtagere er tvunget til at spare op i arbejdsmarkedspensioner, så er der andre grupper - for eksempel selvstændige og folk på overførselsindkomster - der kan lade være.

Men dermed havner der med beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsens (V) ord en "dobbeltregning" hos de lønmodtagere, der både skal finansiere deres egen alderdom og indirekte gennem skatterne også pensionisttilværelsen for dem, der ikke har sparet op.

- Det er ikke attraktivt at leve som pensionist alene af de offentlige ydelser. Derfor har alle en interesse i, at man øger pensionsopsparingen, siger Jørn Neergaard Larsen.

Så nu skal både kontanthjælpsmodtagere, selvstændige og andre, der ikke allerede er med i en obligatorisk arbejdsmarkedspension, tvinges til at spare mindst to procent af deres løn op.

- Det er en ordning, der starter i 2018 med en meget blød indfasning, stigende med en kvart procent årligt til to procent, forklarer Neergaard.

Han understreger, at denne type påtvunget privat pensionsopsparing også vil blive modregnet i de ydelser, man får som pensionist i tillæg til folkepensionens grundbeløb.

Regeringen vil samtidig forsøge at løse det problem, at det for en stor gruppe af lønmodtagere i dag ikke kan betale sig at spare op, fordi der sker modregning i ydelser som folkepensionens tillæg og boligydelse.

Ministeren mener ikke, at man skal se den tvungne pensionsopsparing som en spareøvelse.

- Det er hensynsfuldhed og rettidig omhu i forhold til at sikre balance på pensionsmarkedet at sørge for, at det kan betale sig at spare op.

Regeringens forslag til pensionsreform indeholder også et skattefradrag til de lønmodtagere, der selv sparer op. Hvis man tjener over 300.000 og indbetaler mindst otte procent af sin løn ind på en pensionsordning, får man maksimalt udbytte af fradraget.