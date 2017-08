Nedlagt atombase i Grønland synker stadig ned i isen

Det er blandt de foreløbige resultater, som et hold forskere fra Geus har hjembragt, efter at have tilbragt lidt over to uger med at tage prøver i isen, der omslutter den sunkne base.

- Der var dage med tøvejr, hvilket er usædvanligt, men der kommer stadig mere sne til, end der smelter af, siger lederen af den danske ekspedition, den canadiske klimaforsker William Colgan.

- Det betyder, at basen fortsat synker.

Grunden til, at baseskrottets vertikale bevægelse er interessant, er, at hele balladen om Camp Century, hvor USA frem til 1967 drev en atomreaktor under isen, skyldes en frygt for, at den bliver blotlagt.

Ifølge en videnskabelig artikel af netop William Colgan og forskerkolleger betyder klimaforandringer, at den frosne base risikerer at tø op til overfladen i løbet af de næste 75 år.

Da der blandt andet er dumpet lavradioaktive rester fra atomreaktoren, har det scenarie skabt den bekymring, der gjorde, at den seks mand store ekspedition i sommer fløj ind på isen for at lave klimamålinger.

Og her viste det ugæstfri miljø sig fra sin barske side, fortæller ekspeditionslederen:

- Der var rigtig mange snestorme, og ved én lejlighed blev et af vores telte begravet hurtigere, end vi kunne nå at grave det fri.

Inden ekspeditionen vurderede forskerne, at baseskrottet lå i dybder mellem 35 og 60 meter.

Ved at trække en radar efter sig på ski, kunne de imidlertid konstatere, at den faktiske dybde er mellem 30 og 95 meter.

Ekspeditionen borede under dagene på isen iskerner ud fra baseområdet.

I alt er 150 kilo is indsamlet, som nu skal fragtes til København for blandt andet at afklare, om de efterladte rester fra atomreaktoren kan udgøre en sundhedsrisiko i dag.