Narkohund stjålet: Kennelklub hører om flere tyverier

- Vores fornemmelse er, at det er steget over de sidste 20 år, siger presseansvarlig Lise Lotte Christensen.

Kennelklubben fører ikke statistik over hundetyverier. Men i marts skrev BT, at landets politikredse sidste år modtog anmeldelser om 38 stjålne hunde.

En aktindsigt viste samtidig, at det er yderst sjældent, at hundetyverierne bliver opklaret.

Ifølge Lise Lotte Christensen er der visse typer af hunde, der er i højere kurs end andre:

- Vi har oplevet, at både unge og gamle, store og små hunde stjæles.

- Men der er nok en højere frekvens af tyverier af racehunde, særligt de mindre racehunde, som er nemmere at slippe afsted med, eksempelvis racen Chihuahua eller Fransk Bulldog.

Tendensen betyder, at kennelklubbens anbefalinger til hundeejere har ændret sig.

- Tidligere var vi ikke bekymret for at anvise folk, at man placerer hunden uden for en butik, mens man handler.

- Det gør vi ikke i dag, hvor vi har set eksempler på, at hunde er taget fra butikker, biler, haver og sommerhuse, siger hun.

- Man skal udvise almindelig sund fornuft og eksempelvis ikke sætte en hund ude foran en butik uden fuldt opsyn, siger Lise Lotte Christensen.

Hun opfordrer også hundeejere til at tjekke, at haven er forsvarligt indhegnet.

Endelig handler det ifølge Dansk Kennel Klub om at sikre, at hunden er tilmeldt hunderegistret og har den nødvendige id-mærkning i form af en mikrochip under huden eller en øretatovering.

- Det betyder, at hvis hunden er bortløbet eller stjålet, og på en eller anden måde videreformidles, så vil det blive opdaget, hvis hunden kommer til dyrlægen, siger Lise Lotte Christensen.

Det er også en god idé at have nogle vellignende fotos af hunden, så man eventuelt kan dele en efterlysning ledsaget af billeder på de sociale medier.