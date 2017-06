Nævninge afprøver gerningsvåben i dobbeltdrabssag

Det var ikke meningen, at et gevær skulle gå af og ramme en gravid kvinde i siden. Det fortæller en 26-årig mand, der er tiltalt for at have begået dobbeltdrab.

Drabene fandt sted ud for en adresse i Tranekær i landsbyen Snøde på Langeland. I det sidste to uger har sagen kørt for Retten i Svendborg. Mandag er der endnu et retsmøde i sagen - et usædvanligt et af slagsen.

Her har syv nævninge nemlig fået lov at holde og afprøve gerningsvåbnet, der er et oversavet gevær.

Den 26-åriges forsvarer, Ulrik Sjølin, mener, at det er vigtigt for bevisførelsen.

- Det første skud, der går, det går efter min klients opfattelse ved en fejl. Og man kan først opleve, om man kan komme til at affyre våbnet uden egentlig at ville det, når man har våbnet i hånden, siger den 26-åriges forsvarer Ulrik Sjølin.

Kim Brodersen, der er våbenteknikker, bistod, da geværet blev afprøvet. Der lød blot et klik, da første nævning fik geværet i hånden.

Det første skud, som den 26-årige mand affyrede dengang, var rettet mod hans ekskæreste. Ifølge den tiltalte ramte han hende ved et uheld i siden, da han ville lægge våbnet tilbage i bagagerummet.

Retsformanden og den ene meddommer mente, at afprøvningen af geværet kunne have betydning for afgørelsen i sagen.

Derfor blev det besluttet, at nævningene og retten skulle have lejlighed til at prøve det. Alle nævninge afprøvede geværet uden ammunition.

Den tiltalte fik lov at forlade lokalet, da geværet skulle afprøves.

Han har erkendt at have dræbt sin ekskæreste og hendes nye kæreste, men han erkender ikke at have påkørt sin ekskæreste med sin bil, som det fremgår af anklagen.