Nævn politianmelder indsamlinger for regnskabsrod

Danskerne er vilde med at samle penge ind til gode formål.

Fra en indsamling til "Kristoffers kørestol" til projekter for gadebørn i Indien. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Siden 2014 har man imidlertid skullet anmelde den slags indsamlinger og betale gebyr til Indsamlingsnævnet, ligesom der skal indsendes et godkendt regnskab, når indsamlingen er færdig.

Det kniber alvorligt med både anmeldelser og regnskaber, og Indsamlingsnævnet har foreløbig i mindst 20 tilfælde politianmeldt indsamlinger for ikke at leve op til lovgivningen.

Typisk resulterer det i en bøde på 3000 kroner til indsamlerne.

Det oplyser nævnets formand, retspræsident ved byretten i Aalborg, Christian Lundblad.

- Der finder et langt større antal indsamlinger sted, end det der indberettes til os. Men da man lavede loven, havde man ikke forestillet sig, at mange ville samle penge ind via sociale medier, siger han.

- Hovedparten af de indsamlinger, der foretages nu, foregår på de sociale medier og er offentlige. Der må vi erkende, at vi ikke er nået ud til alle med budskabet om, at de skal anmelde indsamlinger på for eksempel Facebook til os. Det vil jeg ikke bortforklare, siger han.

På Indsamlingsnævnets hjemmeside offentliggøres alle anmeldte indsamlinger, og fra 2014 til i dag er der registreret omkring 1500 indsamlinger.

En af de hjemmesider, der har gjort det muligt lynhurtigt at oprette en indsamling, typisk til et privat formål, er Caremaker.dk.

Her kan man læse, at der foreløbig er over 7000 indsamlinger - altså langt flere, end dem der er anmeldt til Indsamlingsnævnet.