Næsten én ud af ti børn og unge vil dø af tobak

Helt præcis skal 9,3 procent af piger og drenge i aldersgruppen forvente at dø af tobak, lyder det. Tallet kaldes "frygteligt" af professor Morten Grønbæk, der er formand for det uafhængige Vidensråd for Forebyggelse.

- Så længe vi har rygere i Danmark, behøver vi ikke at tale om andet i forhold til danskernes sundhed. Vi mangler visionære politikere, der tør tale om det, der er væsentligt - en hurtig begrænsning af tobak, siger han til Politiken.

Sundhedsstyrelsens estimat dækker over, at de syv ungdomsårgange ender med at få et varigt rygemønster, som det hos de nuværende 17-årige.

Kræftens Bekæmpelse dokumenterede tidligere på året, at andelen af unge rygere vokser.

Tidligere sundhedsminister Sophie Løhde (V) ønskede en røgfri generation i 2030.

Derfor var røgfri skoletid, forbud mod røg på erhvervsskolers matrikler og dialog med detailhandlen blandt initiativerne i kræftplan 4. Men hverken Liberal Alliance eller Dansk Folkeparti vil begrænse eller genere rygerne.

- Den information, I nu kommer med, er vigtig at få ud til børn og unge, så de tager det ansvar på sig. Men jeg tror ikke på, at det hjælper, hvis vi forbyder rygning. Så bliver det mere interessant, siger Liselott Blixt (DF).

- Jeg håber, at børn og unge lader være med at starte, men vi skal ikke straffe alle andre rygere, siger Blixt, der er formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, til Politiken.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) ser Sundhedsstyrelsens melding som bevis for, at der er grund til at holde fast i ambitionen om en røgfri generation.

- Og så viser svaret også, at hvis børn og unge holder op med at ryge, inden de bliver 18, så er risikoen for at dø af tidligere rygning praktisk taget væk, skriver hun til Politiken.

- Vi skal altså have de unge til enten at stoppe med at ryge eller aldrig gå i gang, lyder det.