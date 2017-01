Næsten 5000 danskere blev trætte af deres fornavn i 2016

Stigningen er udtryk for, at vi ser os selv som unikke mennesker, fortæller livsstilsekspert Henrik Byager.

- Der er rigtig mange mennesker, der tænker over, hvad der skal stå på deres livs filmplakat. De lægger sig selv og deres navn ind i en fortælling.

- De kan godt lide at tænke, at filmen ændrer sig, hvis filmplakaten får et nyt navn. Så ændrer publikum og fortællingen sig, siger Henrik Byager.

Af de 4779 personer er 2974 kvinder, mens 1805 er mænd.

Mens kvinder hyppigst ændrer deres navn fra Susanne til Sanne, er det mest anvendte navneskift hos mænd at gå fra Rene til René.

Statistikken viser samtidig, at 40.680 danskere fik nyt efternavn. Her er tendensen, at mange vælger at skifte "sen"-navne ud med efternavne, der ikke indeholder "sen".