Næsten 100.000 familier rammes af loft på børnecheck

Regeringen har som led i sit finanslovsudspil fremsat et ønske om at skære i børnechecken. Det er estimeret, at loftet vil frigive 400 millioner kroner.

Forslaget går ud på, at der bliver sat et loft på børnechecken, så det ikke nødvendigvis er for alle børn i familien, at man modtager et økonomisk tilskud fra staten.

Børnecheck gives per barn til familier med hjemmeboende børn under 18 år.

Hvis loftet bliver vedtaget, vil man for de to første børn stadig modtage fuld børnecheck. For det tredje barn sker der en besparelse, så man kun modtager 75 procent af det fulde beløb, mens der ingen penge er at hente for barn nummer fire og opefter.

Danmarks Statistik har undersøgt antallet af familier, der per 1. juli 2017 modtog børnecheck, for at se hvor mange der vil blive ramt af loftet.

Der er i Danmark 95.608 familier med tre eller flere hjemmeboende børn under 18 år, der i øjeblikket modtager børnecheck, og som derfor vil få skåret i beløbet.

Af dem har over 15.000 familier fire eller flere børn.

Dansk Folkeparti har sagt, at de er åbne over for forslaget om at skære i børnechecken.

Forslaget indgår som en del af regeringens finanslovsudspil, og det er der endnu ikke politisk enighed om.