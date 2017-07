Næsten 100 år gammel båd forsvundet fra nordjysk museum

Lørdag eftermiddag er den stadig ikke fundet, fortæller museumsdirektøren, da han er kommet i land efter selv at have været ude at lede.

- Jeg har haft adskillige kræfter ude for at søge efter den i dag. Alle er desværre vendt tomhændet hjem, siger Anders Bloksgaard.

Den forsvundne båd er en sjægt, som har navnet Nørgaard P., og stammer fra 1920. Den er bygget i træ og er omkring 18 fod lang - hvilket cirka svarer til 5,5 meter.

Sjægten er Limfjordsmuseets ældste sejlende fartøj. Anders Bloksgaard håber, at den snart vender tilbage.

- Den repræsenterer det liv og den kultur, der har været i Limfjorden fra 1850 til 1930, hvor man kunne leve af at fiske en hel familie. De fartøjer er fra før motoren.

- Den er en statsanerkendt museumsgenstand, som vi har pligt til at bevare for eftertiden, siger museumsdirektøren.

Anders Bloksgaard vil nu melde bådens forsvinden til politiet. Han tror dog ikke, at der har været tyve på spil.

- Det ville være helt omsonst at stjæle sådan en båd, fordi der er så få af dem, og den er så let genkendelig. For en almindelig mand er det heller ikke en båd, man kan bruge til så meget, siger han og tilføjer:

- Men vi kan konstatere, at der er nogle knuste ølflasker på havnen, så det er vores formodning, at det er nogle vandaler, som har været ude og trykke den af og måske har set denne her båd.

- Så har de fundet ud af, at de ikke kunne sejle den og har så bare ladet den fare, siger museumsdirektøren.

Museet har tidligere oplevet, at en af deres både er blevet skadet. Her blev gerningsmændene dømt og måtte betale 70.000 kroner.