Mystisk pakke indleveret til luftfragt vakte mistanke

Terminal 2 var lukket i op mod to en halv time, og flere hundrede passagerer måtte vente andre steder i lufthavnen på at komme afsted.

Lufthavnen slog alarm til politiet om pakken tirsdag morgen omkring klokken 7.30.

- På grund af den terrortrussel, der er imod Danmark, rykker vi rutinemæssigt ud i den situation, siger Jens Jespersen.

Politiet rykkede talstærkt ud og også Forsvarets ammunitionseksperter var i aktion for at undersøge, om pakken indeholdt noget farligt.

Politiet oplyser ikke, hvad pakken viste sig at indeholde.

- Vi kunne konstatere, at den ikke indeholdt effekter, der var mistænkelige, siger Jens Jespersen.

Derfor har politiet ophævet afspærringen i lufthavnen.

Flyet, som pakken skulle have været med, blev tilbageholdt i lufthavnen i lidt længere tid. Politiet ønsker ikke at oplyse om, hvor flyet skulle hen. Jens Jespersen sagde dog, at dets destination var uden for Danmark.

Jens Jespersen gav udtryk for, at politiet havde bestræbt sig på, at tjekket, der betegnes som "rutinemæssigt", ikke skulle lukke lufthavnen helt.

- På grund af trusselsbilledet har lufthavnen en procedure i forbindelse med luftfragtforsendelser. Vi har bestræbt og på at holde dele af lufthaven åben, og det kan ikke gå meget hurtigere, siger han.