Mystik om mobiltelefon i tysk terrorsag

Under en politiafhøring foretaget efter anholdelsen af syreren i november sidste år fortalte en ven, at han havde købt telefonen af den tiltalte for 100 euro, inden denne forsvandt med retning mod Danmark.

En mobiltelefon af mærket HTC er et vigtigt omdrejningspunkt i sagen, hvor en 21-årig syrer ved landsretten i Ravensburg er tiltalt for at have planlagt et terrorangreb i København.

Det understøtter statsanklagerens teori om, at syreren ikke forventede at vende tilbage til asylcentret i byen Bierbach, hvor han boede.

Han forventede ifølge anklageren at lide martyrdøden som selvmordsbomber.

Det modsiger den tiltalte dog. Han forklarede i retten, at han af sin kontakt i Islamisk Stat - der beordrede ham til at rejse til Danmark med dele til en bombe - fik besked på at lade telefonen blive hjemme.

Derfor gemte han telefonen hos vennen, uden at vennen vidste det.

- Jeg vidste, at han ville passe på den. Hvis jeg lagde den hjemme hos mig selv på asylcentret, ville den blive stjålet, sagde han.

Og da vennen om eftermiddagen sad i vidneskranken, forklarede han da også, at han havde løjet over for politiet.

- Jeg var bange for, at telefonen ville blive konfiskeret, hvis jeg fortalte dem, at det var hans. Derfor sagde jeg, at jeg havde købt den, sagde vennen i retten.

Han var til gengæld ikke så meddelsom omkring, hvordan han havde fået fat i mobiltelefonen.

Han sagde, at to andre venner havde givet ham den og sagt, at han skulle passe på den.

Han ville dog ikke fortælle, hvem de var, indtil anklageren truede ham med fængsel, hvis ikke han lagde kortene på bordet.

Det fik munden på gled, men det er fortsat uklart, hvorfor telefonen ikke skulle med toget til København, og om syreren regnede med at se den igen.

Han nåede i øvrigt aldrig sit mål. Ved den dansk-tyske grænse blev han stoppet og sendt tilbage til Tyskland, fordi han ikke kunne fremvise gyldige indrejsepapirer.

Her blev han anholdt og har siden siddet varetægtsfængslet.

Han har erkendt, at han har sympatiseret med Islamisk Stat, og at han har bistået med praktisk hjælp til det planlagte bombeangreb.

Han afviser dog selv at ville have udløst en bombe i et terrorangreb.