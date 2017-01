Børn, der udøver musik, har en stærkere såkaldt arbejdshukommelse, som blandt andet er vigtig for at kunne læse, regne og overskue komplekse problemstillinger. Det viser et eksperiment blandt 20.000 danske elever. Det er dog ikke belæg for at sige, at musik gør børnene bedre i skolen.

Musikalske børn har en fordel i skolen

Eksperiment viser "entydigt", at børn, der udøver musik, er bedre til at huske tal end deres jævnaldrende.

Det er den væsentligste konklusion af et storstilet forsøg blandt mere end 20.000 elever fra 0.-klasse til gymnasiets 3. g.

Børn, der spiller et instrument eller går til sangundervisning, er bedre rustet til at lære andre færdigheder som at læse og regne.

Bag det såkaldte Masseeksperimentet 2016 står blandt andre Peter Vuust, der er professor ved Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet.

Og han er begejstret for resultaterne af eksperimentet, der er det hidtil største af sin art i verden.

- Det er ny, unik viden, som har stor betydning for vores viden om, hvordan musik påvirker og ændrer hjernen, siger han.

Ifølge forskerne viser de mange test af eleverne "entydigt", at der er en sammenhæng mellem musikudøvelse og styrken af elevernes såkaldte arbejdshukommelse.

Den er eksempelvis vigtig i fagene dansk og matematik.

Det store underliggende spørgsmål er derfor, om børn bliver bedre til andre fag i skolen af at spille musik eller gå til sang?

Men det kan man ikke konkludere ud fra forsøget, forklarer Peter Vuust.

- Det er vigtigt at understrege, at vi ikke ved, om det er, fordi eleverne spiller musik, at de får bedre arbejdshukommelse, eller om det omvendt er eleverne med bedst arbejdshukommelse, der engagerer sig mest i musik, siger Peter Vuust.

Derfor skal "videre analyser" ifølge professoren være med til at afsløre, om musik kan være vejen til bedre læring i skolerne.

I alt deltog elever fra 330 forskellige skoler over hele landet i eksperimentet, der fandt sted i forbindelse med den årlige Naturvidenskabsfestival i september sidste år.

Her svarede eleverne på spørgsmål og gennemførte en række test af deres evne til at huske tal og deres evne til at skelne detaljer i musikken.