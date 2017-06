Museum i klitterne fortæller Vestkystens historie

Sådan kalder Varde Kommune selv det splinterny museum Tirpitz, som skal inspirere gæsterne til at gå på opdagelse i den jyske vestkysts historie.

Det spektakulære museum er skabt af arkitekt Bjarke Ingels og tegnestuen BIG. Tirpitz er bygget ind i det vestjyske klitlandskab og rummer tre faste udstillinger - om Anden Verdenskrig, rav og livet på Vestkysten gennem 20.000 år.

Museumsdirektør Claus Kjeld Jensen har arbejdet på udstillingerne i årevis og ser frem til at åbne dørene for publikum fredag 30. juni.

Spørgsmål: Jeres faste udstillinger handler om noget så forskelligt som krig, rav og Vestkysten. Er det ikke en meget blandet bolsjepose?

- Sådan kan det se ud ved første øjekast. Men udstillingerne har det tilfælles - og det er hele grundidéen - at vi gerne vil give gæsterne et sæt nye øjne at se på Vestkysten med, siger Claus Kjeld Jensen.

- De fleste turister kommer her på grund af strandene og naturen. Vi vil gerne fortælle dem, at lige under sandet ligger der tusindvis af fantastiske historier fra istiden, stenalderen, vikingetiden, middelalderen, og så videre.

Museumsfolkene i Varde lægger vægt på, at Tirpitz-museet ikke skal være "en bog på væggen", altså med mange og tunge tekster.

- Mange undersøgelser viser, at folk ikke læser de tekster. Hvis du skal læse en bog, vil du formentlig helst sidde ned. Vores udfordring er, at vi skal tekste alting på tre sprog, dansk, tysk og engelsk.

- Derfor har vi valgt at indtale al information, så man får den fortalt i sit øre, mens man går rundt.

Spørgsmål: Museet har kostet 100 millioner kroner, og indretningen 43 millioner. Hvad får vi for de penge?

- Man får et museum i topklasse i forhold til, hvad man kan se i Europa lige nu. Arkitekturen er i verdensklasse, tør jeg godt sige, selv om jeg er vestjyde, erklærer Claus Kjeld Jensen.

Udstillingerne er lavet af det erfarne hollandske firma Tinker Imagineers.

- De er nogle af de vildeste udstillingsdesignere i Europa. De har overgået sig selv med at skabe tre store udstillinger, som er vidt forskellige, men alle rummer store oplevelser og masser af viden, siger Claus Kjeld Jensen.