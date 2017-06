Multisygdom kan opleves som et fuldtidsjob

Det er svært at få hverdagen til at hænge sammen, når man lider af mere end en kronisk sygdom.

- Patienterne kan opleve, at de næsten ikke bestiller andet end at gå til kontrol og samtaler, siger Torsten Lauritzen, der er professor på Aarhus Universitet og lægefaglig chefrådgiver i Diabetesforeningen.

Han bekræfter dermed det indtryk, mange af hans lægekolleger ude i landet har af den behandling, som multisyge tilbydes.

Ifølge en undersøgelse udført af Gallup for Lægeforeningen mener flere end seks ud af ti læger, at sundhedsvæsenets tilbud om behandling og genoptræning til multisyge patienter er utilstrækkelige.

Der er behov for at samle behandlingerne, lyder anbefalingen, og samme ønske har Diabetesforeningen. For i dag risikerer patienterne at bruge en stor del af deres liv på at gå til kontrol.

- Den ene dag skal de have kontrolleret hjertet og den næste fødderne, og på femtedagen skal de til vandladningskontrol.

- Hver gang sker det hos læger, som kun kender deres eget speciale, og dermed er der risiko for, at patienterne får så meget forskellig medicin, at det ikke spiller sammen, siger han.

Derfor har Diabetesforeningen i flere år opfordret politikerne til at samle behandlingen ét sted. "Samme dag under samme tag", så patienterne på én gang kan få kontrolleret både deres diabetes og de mange følgesygdomme.

Det er i dag praksis på Holbæk Sygehus.

- Der har man oprettet et ambulatorie, hvor alle speciallægerne sidder. Det betyder, at patienterne kun skal ét sted hen, og samtidig har lægerne mulighed for at tale sammen indbyrdes om, hvordan patienten bedst hjælpes, siger Torsten Lauritzen.

Antallet af multisyge patienter vokser. Ifølge patientforeningen Danske Patienter lider 1,2 millioner af mere end én kronisk sygdom.